В Азербайджане оглашены результаты выбора преподавательских вакансий

15 августа 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародованы результаты выбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, информация о результатах электронного распределения отправлена на личные страницы кандидатов. Согласно результатам этого этапа конкурса, распределены 3728 вакантных мест.

Завершающий этап конкурса - собеседование начнется 19 августа. Информация о месте и времени проведения собеседования также будет отправлена на личные страницы кандидатов. В ходе собеседований будут проверены профессиональные навыки, психологическая подготовка и общее мировоззрение кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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