В Бинагадинском районе Баку в рамках проекта «Наш двор» передан в пользование жильцов очередной благоустроенный двор (ФОТО)

15 августа 2019 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Успешно продолжается реализация проекта "Наш двор" по благоустройству неухоженных дворов, осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на исполнительную власть Баку, сегодня в рамках проекта очередной благоустроенный двор передан в пользование жителей.

Обновленный двор, расположенный на территории Бинагадинского района по улице Нахчывани, 24, 24a, 26, 26a находится между четырьмя девятиэтажными и одним десятиэтажным зданием, в которых проживает 2 300 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленения, влияющего на общее состояние городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании для жителей комфортной и безопасной среды.

В обновленном дворе созданы условия для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на территории есть площадка для мини-футбола, площадка для игры в шахматы, детская игровая площадка, спортивные сооружения. Помимо этого, на территории установлено восемь беседок, многочисленные скамейки и мусорные баки.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтирован фасад и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующих зеленых насаждений, на территории дополнительно высажено 100 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 2 500 квадратных метров.

Двор, сданный в пользование жителей в Бинагадинском районе, является двадцать девятым двором, благоустроенным в рамках проекта "Наш двор".

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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