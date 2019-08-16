Банк Республика снизил процентные ставки по кредиту «Оплата учебы» до 16%

БАКУ/Trend/ - Банк Республика перед началом нового учебного года объявляет новую кредитную кампанию для студентов, обучающихся как в вузах, так и в средних специальных учебных заведениях на платной основе, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Таким образом, для оплаты учебы кредитом могут воспользоваться не только студенты высших учебных заведений, но и те, кто обучается в профессиональных училищах, колледжах и т.п.

В рамках кампании банк снижает процентную ставку по кредиту «Оплата учебы» до 16%. Максимальная сумма кредита составляет 20 000 AZN, а максимальный срок - 24 месяца.

Кроме того, в рамках кампании клиенты получат в подарок платежную карту MasterCard Gold, а клиенты (школьники) в возрасте 14-18 лет, обучающиеся в средних специальных учебных заведениях получат в подарок карту İLK Kart.

По условиям обратиться для получения кредита может лично сам студент или его близкие родственники.

Кампания продлится до 20 сентября 2019 года.

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