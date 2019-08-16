В Азербайджане продолжается масштабная газификация регионов

16 августа 2019 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках продолжения работы по газификации регионов некоторые села, поселки и жилые массивы полностью подготовлены к подаче газа.

Как сообщили в пятницу Trend в производственном объединении "Азеригаз", села Еникенд и Кендахан Агсуинского района, новый жилой массив в селе Юхары Ойсузлу Товузского района, новый жилой массив в селе Гараджемирли Шамкирского района, 33-й квартал Агстафинского района, новый жилой массив Лянякарана, село Пештатук Лерикского района, поселок Ватага Имишлинского района, новый жилой массив Хырмандалы Билясуварского района, новый жилой массив Гобустана и село Астанлы Нефтчалинского района в скором времени будут снабжаться газом.

Отметим, что вышеуказанные населенные пункты газифицируются в рамках исполнения распоряжения Президента Ильхама Алиева "О ряде вопросов, связанных с применением закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2019 год"".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В некоторых селах Шеки и Огуза ограничена подача газа
Общество 14:28
В Азербайджане продолжается газификация регионов
Общество 14 августа 17:15
В Азербайджане в этом году газифицировано 179 зданий
Энергетика 14 августа 12:09
В ПО "Азеригаз" произошли кадровые изменения
Энергетика 10 августа 10:22
В праздничные дни газовый оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Общество 9 августа 14:47
В некоторых местах Хатаинского района Баку ограничена подача газа
Общество 8 августа 18:31
Лента новостей
В Азербайджане снизился уровень смертности
Общество 20:46
Прибыль азербайджанской небанковской кредитной организации выросла почти в четыре раза
Финансы 20:19
Азербайджанская небанковская кредитная организация увеличила прибыль почти на полмиллиона манатов
Финансы 20:12
Военные корабли России и Ирана покинули бакинский порт (ФОТО)
Политика 20:07
В Азербайджане начинается выбор вакансий в рамках конкурса по приему на работу в школы
Общество 20:02
Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что личный состав органов пограничной охраны и в будущем достойно будет выполнять свои важные обязанности в сфере охраны наших государственных границ
Политика 19:47
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 19:36
На банковском рынке Азербайджана внедряются инновационные технологии
ИКТ 19:29
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 19:21