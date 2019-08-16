В Азербайджане продолжается масштабная газификация регионов

БАКУ/Trend/ - В рамках продолжения работы по газификации регионов некоторые села, поселки и жилые массивы полностью подготовлены к подаче газа.

Как сообщили в пятницу Trend в производственном объединении "Азеригаз", села Еникенд и Кендахан Агсуинского района, новый жилой массив в селе Юхары Ойсузлу Товузского района, новый жилой массив в селе Гараджемирли Шамкирского района, 33-й квартал Агстафинского района, новый жилой массив Лянякарана, село Пештатук Лерикского района, поселок Ватага Имишлинского района, новый жилой массив Хырмандалы Билясуварского района, новый жилой массив Гобустана и село Астанлы Нефтчалинского района в скором времени будут снабжаться газом.

Отметим, что вышеуказанные населенные пункты газифицируются в рамках исполнения распоряжения Президента Ильхама Алиева "О ряде вопросов, связанных с применением закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2019 год"".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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