В Каспии найден "черный ящик" потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана (ФОТО)

19 августа 2019 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Найден и поднят с морского дна «черный ящик» потерпевшего крушение МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны, в настоящее время идет изучение технического состояния «черного ящика» с целью расшифровки информации, содержащейся в памяти устройства.

В то же время продолжаются работы по извлечению с морского дна фрагментов самолета.

Напомним, что 24 июля в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась.

Созданная по поручению министра обороны Азербайджана комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, проводятся следственные действия.

(Текст: Турал Гараджаев)

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