Еще 185 наследникам шехидов предоставят единовременные выплаты

БАКУ/Trend/ - В целях исполнения соответствующего указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу по обеспечению единовременных выплат наследникам ставших шехидами военнослужащих и сотрудников полиции в размере 11 тысяч манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и соцзащиты, действующая при министерстве комиссия приняла решение обеспечить единовременные выплаты 185 наследникам еще 109 шехидов. Соответствующие суммы в ближайшие дни будут переведены на банковские счета наследников шехидов.

В целом, были установлены права наследников 12, 268 тысячи шехидов на единовременную выплату. До сегодняшнего дня уже принято решение о предоставлении единовременных выплат 16, 949 тысячи наследников 11,403 тысячи шехидов.

На сегодняшний день программа обеспечения шехидов единовременными выплатами выполнена на 93 процентов.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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