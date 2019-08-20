Завтра в Баку ожидается до 38 градусов тепла

20 августа 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет солнечно, северный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили во вторник Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 20-24 градуса, днем - 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 21-23 градуса, днем - 36-38 градусов тепла

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70 процентов, днем - 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Утром местами ожидается туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 34-39 градусов, местами до 42 градусов тепла, в горах - ночью 13-18, днем - 25-30 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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