Бакметрополитен о причинах отключения электричества на одной из станций

БАКУ /Trend/ - Причиной отключения электричества сегодня в 10:55 на станции "Сахиль" Бакинского метрополитена стал сбой на линии, питающей станцию.
Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, благодаря оперативным мерам сбой был устранен в течение трех минут.
Мамедов добавил, что это не повлияло на график движения поездов. Пострадавших среди пассажиров нет.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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