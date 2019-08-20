Найдено тело пилота потерпевшего крушение самолета МиГ- 29 ВВС Азербайджана

20 августа 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Найдены и подняты с морского дна тело пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана Атакишиева Рашада Саледдин оглу и обломки самолета, потерпевшего крушение во время ночных учебно-тренировочных полетов.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, церемония прощания с пилотом состоится 21 августа в 10:00 в учебно-образовательном центре Вооруженных сил.

Осуществляются меры по организации похорон военного пилота.

Напомним, что 24 июля в 22:00 потерпел крушение самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась.

Созданная по поручению министра обороны Азербайджана комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, проводятся следственные действия.

(Текст: Турал Гараджаев)

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