В Азербайджане обнародованы результаты приема студентов на свободные плановые места в вузах и колледжах

20 августа 2019 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты приема на свободные плановые места в вузы и среднеспециальные образовательные учреждения на базе среднего (11-летнего) образования.

Результаты опубликованы на интернет сайте ГЭЦ, передает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Абитуриенты (суббакалавры) могут получить информацию о результатах конкурса, также отправив рабочий номер на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Для участия в конкурсе выбрали специальности 16515 человек. Согласно результатам, в свободные плановые места вузов были приняты 1359 человек (в том числе 1232 суббакалавра), а в среднеспециальные образовательные учреждения - 10001 человек.

Плановые места в колледжах заполнены на 96,33 процента, в том числе в 34 учреждениях из 55, в которые велся прием, места заняты на сто процентов. Всего осталось 381 свободное место (3,67 процента), 275 из них специальности, требующие особых способностей.

Список абитуриентов, зачисленных в вузы, будет опубликован в девятом номере журнала "Абитуриент", а список поступивших в среднеспециальные образовательные учреждения - в десятом номере журнала (оба номера будут опубликованы в электронной версии в pdf формате).

Абитуриенты, зачисленные в вузы, должны представить документы в соответствующие образовательные учреждения и пройти регистрацию с 23 августа до третьего сентября, а абитуриенты, зачисленные в колледжи, - с 23 до 29 августа.

Список необходимых документов можно получить в образовательных учреждениях, куда поступили абитуриенты. Непрохождение регистрации в установленное время будет расцениваться как отказ от обучения по указанной специальности.

Выбор вакансий на свободные плановые места среднеспециальных образовательных учреждений будет проведен с 30 августа по четвертое сентября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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