В Азербайджане началась регистрация поступивших в учреждения профобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался процесс регистрации поступивших в учреждения профессионального образования.
Как сообщили Trend в министерстве образования, этот процесс продлится до 27 августа.
Лица, успешно прошедшие отбор по специальности, в течение этого времени должны представить оригинал документа об образовании, медицинскую справку, копию удостоверения личности, четыре фотографии размером 3х4 см, военный билет (военнообязанные).
Отметим, что в учреждения профессионального образования приняты 8 808 человек.
(Текст: Эльдар Джанашвили)
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