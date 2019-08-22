Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)

22 августа 2019 17:26 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:25)

БАКУ/Trend/ - Недопущение искусственного роста цен всегда в центре внимания правительства Азербайджана. С этой целью принимается надлежащие меры.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов в ходе рейда с участием представителей прессы в некоторых торговых центрах, где продаются продукты питания, передает в четверг Trend.

Поинтересовавшись качеством, ценами на продукты сельского хозяйства и уровнем услуг, оказываемых населению, Али Ахмедов сообщил, что основной целью Президента и правительства Азербайджана является развитие внутреннего производства, в частности увеличение производства сельскохозяйственной продукции.
Вице-премьер отметил, что за последние годы производство сельхозпродукции в Азербайджане значительно выросло. Таким образом, можно сказать, что проблема продовольственной безопасности населения решена. В настоящее время основная часть потребностей граждан в продуктах питания обеспечивается за счет местного производства.
Али Ахмедов, отметив существенный прогресс в аграрном секторе Азербайджана, сказал, что в стране обеспечено изобилие продуктов, в то время, как часть местной продукции экспортируется за границу. Он подчеркнул что, одной из сфер, формирующих и играющих большую роль в развитии экспортного потенциала Азербайджана, является сельское хозяйство. Развитие этого сектора, наряду с повышением занятости фермеров, также позволит в большем объеме обеспечивать потребности страны в продуктах питания.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство Азербайджана по поручению главы государства Ильхама Алиева принимает в этом направлении надлежащие меры. Таким образом, в определенных местах созданы точки продаж, логистические и торговые центры.
"Уровень и качество здешних услуг отличаются друг от друга. Это хорошо. В то же время, вопрос интересующий нас состоит в том, чтобы обеспечить максимальное снижение цен в Азербайджане ввиду богатого урожая. Мы хотим, чтобы все участники цепочки «с поля на стол» - и фермер, и потребитель оставались довольны. Чтобы фермеры могли продать произведенную продукцию за такую цену, чтоб сформировать семейный бюджет, с другой стороны и для потребителя цена продукции должна быть приемлемой», - сказал Ахмедов.

"Также мы должны подумать о разнице в ценах на продукты. В частности, заметна большая разница между ценами на рынках и ярмарках. Правительство должно серьезно задуматься над этим. Мы должны с помощью изобилия снижать цены. Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры. Самым действенной мерой может быть расширение сети центров продажи и посредничества. Чем больше будет число центров продажи, которые оказывают услуги людям, а также число посредников, выкупающих у фермеров продукцию и доставляющих в эти центры, тем лучше будут регулироваться цены», - сказал Али Ахмедов.
Он подчеркнул, что Президент Азербайджана серьезно контролирует недопущение искусственного роста цен. И правительство держит этот вопрос в центре внимания. .
Вице-премьер сказал, что гражданин должен был доволен качеством и ценой продукта, оказанной услугой, и, что одним из основных вопросов в этой сфере является общественный контроль. Также он рекомендовал СМИ активнее содействовать в этом деле правительству.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
  • Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО) (версия 3)
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