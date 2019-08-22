В Азербайджане объем июльских железнодорожных пассажироперевозок достиг 270 тыс. человек

22 августа 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В июле текущего года железнодорожным транспортом перевезено 270 тысяч пассажиров.

Об этом в четверг сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Отмечается, что наибольшая плотность пассажироперевозок наблюдалась в западном направлении.

"За январь - июль 2019 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевезено один миллион 896,2 тысячи человек, что на 350,7 тысячи человек или на 22,7 процента больше чем в соответствующий период 2018 года (один миллион 545,5 тысячи человек).

В июле этого года по внутренним линиям перевезено 77 523, в международном направлении - 15 847, скоростным поездом Баку-Гянджа-Баку - 19 226 и электрическим поездом Баку-Сумгайыт-Баку - 157 427 пассажира", - сообщили в компании.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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