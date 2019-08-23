В ж/д маршруте Баку-Сабунчу-Баку есть изменения

23 августа 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Электропоезд Баку-Сабунчу-Баку будет двигаться до станции "Бакиханов".

Об этом сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что на территории железнодорожной станции строится автомобильный переход.

"С 26 августа 2019 года по 15 сентября 2019 года в связи со строительством туннеля автомобильного перехода на территории железнодорожной станции Сабунчу электричка Баку-Сабунчу-Баку будет двигаться до станции "Бакиханов", - сказали в ЗАО.

В ЗАО отметили, что по завершении строительных работ будет предоставлена дополнительная информация. "График движения электропоезда в направлении Баку-Бакиханов-Баку не изменится. По завершении строительства туннеля будет сообщено о полном восстановлении движения электрички до станции Сабунчу", - сказали в ЗАО.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Эльдар Джанашвили)

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