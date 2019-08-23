Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные

23 августа 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

На Большом и Малом Кавказе в основном без осадков, но вечернее время местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура в предгорных районах 30-35, в горных - 23-28 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе в основном без осадков, ветер северо-восточный. Максимальная температура воздуха - 30-35, в горных районах - 25-30 градусов тепла.

На равнинной местности в основном без осадков. Ветер умеренный восточный. Максимальная температура - 33-38 градусов тепла.

В Нахчыванской АР, также, в основном без осадков, температура воздуха - 33-38 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ветер умеренный северо-восточный, максимальная температура воздуха - 32-36 градусов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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