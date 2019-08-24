Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, температура воздуха ночью - 20-24, днем - 30-35 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градуса, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 30-40 процентов.

На Абшеронских пляжах северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) - 26-27 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, утром в некоторых западных районах ожидаются дожди, местами грозы, град и туман.Ожидается восточный ветер, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 33-38 градусов тепла, в горах - ночью 12-17, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.