Сегодня Международный день азербайджанского мугама

БАКУ /Trend/ - 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама и День музыки стран, расположенных на Великом Шелковом пути, сообщает в понедельник Trend.

Решение об этом было принято мэрией канадского города Ниагара и руководством традиционного ежегодного Международного Ниагарского музыкального фестиваля в 2010 году.

Это еще один факт, подтверждающий, что мугам является не только национальным богатством азербайджанского народа, но и общечеловеческим достоянием.

В годы независимости азербайджанский мугам вступил в новый этап своего развития.

Отметим, что исключительная роль в пропаганде мугама принадлежит Первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева, послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. Именно благодаря усилиям Первой леди Азербайджана мугам был объявлен ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества.

В Азербайджане построен Международный центр мугама, который стал местом проведения самых престижных мероприятий.

По инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева проводятся Международный фестиваль мугама и конкурсы для выявления молодых исполнителей мугама.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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