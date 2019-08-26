В 95% ресторанов и Домов торжеств установлено очистное оборудование – минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Благодаря мониторингам и комплексным мерам, проведенным министерством экологии, в 95 процентах ресторанов и Домов торжеств уже установили очистное оборудование, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Однако, поскольку в ряде ресторанов и после этого наблюдались выбросы в воздух дыма и ощущался запах, были проведены дополнительные мониторинги. Выяснилось, что несмотря на установку очистных установок, они обслуживаются нерегулярно, вследствие чего выбросы в воздух превышают разрешенную норму.

Владельцам объектов общепита были сделаны предупреждения о необходимости своевременного технического обслуживания оборудования и замены фильтров, даны соответствующие указания, обязательные для исполнения.

Мониторинги минэкологии продолжаются.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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