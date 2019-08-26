Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выставкой и пробегом классических автомобилей (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:47)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выставкой и пробегом классических автомобилей, в очередной раз организованными в Баку Автомобильной федерацией Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В пробеге, за которым наблюдала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и многие известные личности, участвовали автомобили, выпущенные до 1980 года. Среди них были личные транспортные средства, прошедшие регистрацию для участия в пробеге, а также транспортные средства из числа экспонатов выставки классических автомобилей, демонстрируемой в Центре Гейдара Алиева.

В пробеге, стартовавшем от Центра Гейдара Алиева, приняли участие свыше 100 классических автомобилей. Все эти автомобили имеют достаточно интересную историю. Несмотря на то, что эти автомобили являются современниками недавней эпохи, по истечении времени их историческая ценность растет.

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