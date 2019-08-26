В Азербайджане в дошкольные подготовительные группы будет привлечено 90% пятилетних детей

БАКУ /Trend/ - В этом году регистрация заявлений в подготовительные группы дошкольного обучения по всей стране будет осуществляться в электронном формате.

Об этом сообщил заведующий сектором общего образования министерства образования Фирудин Хамзаев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что онлайн-регистрацией будут охвачены государственные общеобразовательные школы, в том числе, школы вынужденных переселенцев и школы-интернаты с общеобразовательной программой.

Хамзаев напомнил, что в первые годы прием в подготовительные группы составлял 55%, в последующие – 65-75% пятилетних детей. «Национальная стратегия по развитию образования в Азербайджане» с 2020 года предусматривает прием в дошкольные группы до 90%, и в этом направлении последовательно идет работа».

Заместитель директора Управления образования по г. Баку Ильхама Абдуллаева напомнила, что прием в подготовительные группы будет осуществляться посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az.

«В подготовительные группы принимаются дети, которым исполнилось пять лет (2014 года рождения), проживающие на территории, где находится учебное заведение. Проводить занятия в группах будут учителя начальной школы, которые будут преподавать в четвертом классе в этом учебном года, и в будущем учебном году примут первый класс”, - сказала она.

Абдуллаева добавила, что обучение в группах осуществляется за государственный счет: «Подготовительные группы обеспечиваются учебными и методическими пособиями за государственный счет. Занятия в подготовительных группах, как и каждый год, планируется начать первого октября. В дошкольных группах общеобразовательных школ число детей не должно превышать 30».

По ее словам, прием в подготовительные группы в Баку уже два года как проводится в электронном порядке: «В этом году в эти группы будет принято 90% пятилетних детей, и в 5432 группах будут обучаться около 120 тыс. детей. Эта цифра может, как увеличиваться, так и уменьшаться».

Было отмечено, что по вопросам, возникающими в связи с электронной регистрацией, родители могут обращаться в Альтернативные центры регистрации, функционирующими на территории города и района, или обратившись в Апелляционную комиссию, местные структуры управления образованием, а также позвонив в информационный центр минобразования (служба «горячей линии» - 146-1).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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