Завтра утром в Баку возможен кратковременный дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, ожидается северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 29-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. В отдельных местах Большого Кавказа возможны ливни, град. Утром местами туман, восточный ветер.

Ночью - 18-23, днем - 32-37, в горах ночью - 12-17, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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