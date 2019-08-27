Завтра утром в Баку возможен кратковременный дождь

27 августа 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, ожидается северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 29-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. В отдельных местах Большого Кавказа возможны ливни, град. Утром местами туман, восточный ветер.

Ночью - 18-23, днем - 32-37, в горах ночью - 12-17, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла
Общество 25 августа 13:41
Завтра в Азербайджане будет в основном без осадков
Общество 4 августа 13:32
Погода в Азербайджане ухудшится
Общество 2 августа 18:35
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Общество 1 августа 13:15
Завтра на Абшеронском полуострове ожидается сильная жара
Общество 31 июля 14:40
Завтра в Азербайджане местами будет до 41 градуса тепла
Общество 30 июля 13:40
Лента новостей
Торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай
Другие страны 14:00
Начались собеседования в рамках конкурса по приему на работу на вакантные места в школы Баку
Общество 13:51
Активы азербайджанского ЗАО «İnternational» выросли в полтора раза
Финансы 13:42
В воинском объединении ВС Азербайджана прошли учебно-методические сборы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13:42
Азербайджан и Австралия намерены увеличить турпоток
Бизнес 13:41
Две небанковские кредитные организации получили лицензию
Финансы 13:35
В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
Политика 13:35
МИД КНР подтвердил информацию о предъявлении австралийскому писателю обвинений в шпионаже
Другие страны 13:21
Азербайджанский театр завоевал гран-при AMBERSTAR на круизном лайнере Рига - Стокгольм (ФОТО)
Культура 13:15