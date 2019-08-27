В Азербайджане ожидается нестабильная погода

27 августа 2019 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине этой недели на территории Азербайджана погоду формирует антициклон, движущийся с севера, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В большинстве районов будет без осадков, однако в некоторых северных и западных районах утром и вечером возможны грозовые дожди. В отдельных местностях Большого Кавказа ожидаются ливни и град.

В сравнении с предыдущими днями температура понизится. В низменных районах ожидается 32-37, в горных – 21-26 градусов тепла.

Последние дни недели будут сопровождаться нестабильной погодой. 30 августа на территории страны пройдут переменные грозовые дожди, 31 августа и 1 сентября в отдельных местах проливные дожди, возможен град.

Температура воздуха постепенно будет падать, в низменных районах 25-30, в горных – 15-20 градусов тепла. Будет преобладать восточный ветер, который в отдельные дни временами будет усиливаться до 20-25 м/сек.

В Баку и на Абшеронском полуострове 28-29 августа преимущественно без осадков, однако утром местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура составит 29-33 градуса тепла.

В конце недели погода будет изменчивой. Ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных местностях - ливни, преимущественно северный ветер, с временными усилениями до 18-23 м/сек. Максимальная температура 25-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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