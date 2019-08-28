В Азербайджане начался этап дополнительного замещения вакантных мест для учителей

28 августа 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начался этап по дополнительному замещению должностей в рамках конкурса по приему на работу учителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Желающие участвовать в данном этапе могут сделать выбор вакансий 28-29 августа.

В этом туре могут участвовать кандидаты, набравшие соответствующий проходной балл, но не принятые на работу, не выбравшие вакансии, либо выбравшие вакансии, но не подтвердившие электронное заявление, не занявшие вакантное место во время электронного размещения.

По завершении выбора вакансий начнется электронное размещение кандидатов с учетом результатов тестового экзамена, с соблюдением последовательности выбранных вакансий.

Выбор вакансий продолжится до 23:59 29 августа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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