Завтра утром в Баку местами ожидается кратковременный дождь

28 августа 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местностях возможен кратковременный дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем умеренный северо-западный ветер порой будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-23, днем - 28-33, в Баку ночью – 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона днем умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозовые дожди, в северных и восточных районах - ливни и град. Утром ожидается западный ветер, порой местами порывистый, возможен туман.

Ночью 18-23, днем 31-36, днем 20-25, в горах ночью 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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