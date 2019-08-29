Регистрацию в I классы бакинских школ прошли 28 детей старше 8 лет

БАКУ /Trend/ - В Баку на 2019-2020 учебный год электронную регистрацию по приему в I класс прошли 28 детей старше 8 лет, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

Согласно информации, это дети 2006-2010 гг. рождения.

Их прием в I класс задержался в связи с семейными обстоятельствами, различными заболеваниями и другими уважительными причинами, говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова )

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