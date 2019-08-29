В Азербайджане объявлены результаты собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей

29 августа 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены результаты собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Информация об этом уже отправлена кандидатам.

Лица, принятые на работу, до 6 сентября должны представить в соответствующий местный орган управления образования копии документа, подтверждающего личность, документа о высшем или среднем специальном образовании и его приложения, оригинал трудовой книжки (в случае наличия), 4 фотографии, справку о здоровье, личный листок по учету кадров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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