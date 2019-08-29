Парки культуры и отдыха выведены из подчинения минкультуры Азербайджана

29 августа 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Список структур, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру министерства культуры Азербайджана, внесено изменение, сообщает в четверг Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В соответствии с решением, изменена структура министерства культуры.

Парки культуры и отдыха выведены из списка хозрасчетных структур находящихся в подчинении, но не входящих в структуру минкультуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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