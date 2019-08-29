Стартовал Чемпионат Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике, сообщает Trend . Соревнования пройдут 29-31 августа.

В индивидуальной программе на соревнованиях выступят гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

В течение трёхдневного турнира в соревнованиях примут участие более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", представители Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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