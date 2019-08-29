Завтра в Баку до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 19-22, днем - 23-26, в Баку ночью - 19-21, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, кое-где ливни и град, Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 17-22, днем 28-33, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.