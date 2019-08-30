В Баку для приема в «нулевку» обратились свыше 17 тыс. детей

БАКУ /Trend/ - Согласно информации на 09:30 30 августа, в электронной системе по приему детей в подготовительные группы столичных школ зарегистрировано 17 377 заявлений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

Это на 40 процентов превышает прогнозные показатели. Прием учащихся в дошкольные группы проводится по электронной системе на https://mektebeqebul.edu.az/

Электронная регистрация, начавшаяся 26 августа в подготовительные группы на 2019-2020 учебный год, будет продолжен до 25 сентября.

Прием документов в школах в подготовительные группы лиц, электронные заявления которых зарегистрированы, будет проведен со 2 по 27 сентября (III, IV, V, VI дни недели с 10:00 до 16:00).

Отметим, что в подготовительные группы государственных общеобразовательных школ принимаются дети, которым в том же году исполнилось пять лет (2014 года рождения).

В случае возникновения вопросов по приему в подготовительные группы можно обратиться в Центры альтернативной регистрации, функционирующих в каждом районе в связи с регистрацией электронного заявления.

Отметим, что в 2019-2020 учебном году государство создало возможность для привлечения в дошкольные группы 90 процентов всех пятилетних детей. Учебный год в группах продолжится в течение восьми месяцев: занятия начинаются с 1 октября и завершатся 31 мая.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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