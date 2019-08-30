В Азербайджане пройдут очередные собеседования в рамках трудоустройства учителей

30 августа 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 2 сентября пройдут собеседования в связи с дополнительным замещением вакантных мест в рамках конкурса по приему на работу учителей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Информация об этом уже отправлена на личные страницы кандидатов

Собеседования будут проходить в 202-й бакинской школе.

Кандидатам, которые придут на собеседование, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность, оригинал документа об образования и приложений к нему.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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