Завтра в Баку возможен дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, который постепенно прекратится днем, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 21-25 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность - 75-85 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, ночью в некоторых северных и восточных районах - интенсивные, град. Днем дождь в отдельных районах постепенно прекратится. Восточный ветер местами временами будет усиливаться.

Ночью - 16-20, днем - 22-27, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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