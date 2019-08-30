Прошла церемония награждения 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике

30 августа 2019 23:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории "взрослые" и "юниоры", сообщает Trend.

Среди гимнасток в возрастной категории "взрослые" в индивидуальном многоборье (упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой) первое место заняла Зохра Агамирова (85.950 балла), на втором месте - Вероника Гудис (74.150 балла), на третьем месте - Елизавета Лузан (71.600 балла). Гимнастки являются представительницами клуба "Оджаг Спорт".

Среди гимнасток в возрастной категории "юниоры" в индивидуальном многоборье (упражнения со скакалкой, мячом, булавами и лентой) первого места удостоена Алина Гезалова (52.800 балла), второе место заняла Нигяр Усубова (50.650 балла), третье место – Лейли Агазаде (50.400 балла). Гезалова и Усубова выступают за клуб "Оджаг Спорт", а Лейли Агазаде представляет город Сумгайыт.

Соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике проходят 29-31 августа.

В течение трёхдневного турнира в соревнованиях примут участие более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", спортсменки из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

На соревнованиях гимнастки выступают в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

(Автор: Джани Бабаева)

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