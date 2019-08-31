Населению Баку с начала года оказаны услуги почти на 3 млрд манатов

31 августа 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января по июль 2019 года стоимость платных услуг, оказанных населению Баку, выросла на 1,7% в реальном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 2 млрд 930,6 млн манатов, сообщает в субботу Trend.

Юридическими лицами населению были оказаны услуги на 2 млрд 319,9 млн манатов, что составляет 79,2% от общей стоимости этих услуг.

За вышеуказанный период оборот объектов общепита вырос на 4,9% в реальном выражении в сравнении с тем же периодом 2018 года, составив 571,3 млн манатов. Из них 45% пришлись на долю предприятий со статусом юридического лица, 55% - частных предпринимателей в этой сфере.

За отчетный период товарооборот предприятий со статусом юридического лица уменьшился на 1,7% в сравнении с январем-июлем 2018 года, составив 257,1 млн манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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