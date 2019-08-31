Стартовали финалы 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике, сообщает Trend .

Сегодня, в заключительный день соревнований, пройдут финалы среди возрастных категорий "юниоры" и "взрослые".

Напомним, что соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике проходят 29-31 августа.

В трёхдневном турнире участвуют более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", спортсменки из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

Соревнования проходят в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

(Автор: Джани Бабаева)

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