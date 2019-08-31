На два маршрута в Баку будут пущены автобусы большей вместимости

31 августа 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 5 сентября на регулярные маршруты №№ 76 и 78 (ж/д ст. «Бакиханов» - ст. м.«Нефтчиляр») будут пущены автобусы большей вместимости, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Анализ обращений граждан и результаты проведенных мониторингов установили, что работающие на линиях автобусы не удовлетворяют потребности пассажиров. Кроме того, несмотря на то, что от пассажиров поступали многочисленные жалобы в центр ALO141, компания-перевозчик ООО "Azlənd Plaza" не предприняла действенных мер по устранению существующих недочетов. Поэтому договор с этой компанией о временной эксплуатации регулярных маршрутов №№ 76 и 78 был расторгнут, и оказание пассажироперевозок по обоим маршрутам временно поручено компании "Şidli-A.İ".

Пассажиров будут перевозить капитально отремонтированные компанией–перевозчиком автобусы марки "Daewoo BS090" большей вместимости.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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