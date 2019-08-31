Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

31 августа 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 14-19, днем - 25-30, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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