Награждены победители Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике в упражнениях со скакалкой и мячом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики определились победители 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике в упражнениях со скакалкой и мячом среди спортсменок в возрастной категории "юниоры", сообщает Trend.

Прошла церемония награждения победителей и призеров.

В упражнении со скакалкой первое место заняла Лала Гебейбейова, на втором месте - Алина Гезалова, третье место заняла Фидан Юсифзаде. Гимнастки являются представительницами клуба "Оджаг Спорт".

В упражнении с мячом на первую ступень пьедестала поднялась Алина Гезалова, на втором месте - Нигяр Усубова, на третьем – Зохра Пашаева. Гимнастки выступают за клуб "Оджаг Спорт".

Напомним, что соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике проходят 29-31 августа. Сегодня, в заключительный день соревнований, проходят финалы по отдельным предметам.

В трёхдневном турнире участвуют более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", спортсменки из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

Соревнования проходят в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

(Автор: Джани Бабаева)

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