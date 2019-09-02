Сегодня будет ограничено газоснабжение в одном из районов Баку

2 сентября 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 12:00 до 16:00 будут ограничения в газоснабжении группы абонентов в Сабаильском районе Баку, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ПО "Азеригаз".

На данной территории будут установлены новые газовые приборы, прошедшие государственную проверку, проведена проверка метрологических показателей.

Кроме того, с 10:00 будет временно ограничено газоснабжение ряда поселков и сел Агдамского района.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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