Завтра в Азербайджане станет прохладнее

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ветер северо-западный, температура воздуха на полуострове ночью - 16-20, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 23-25 градусов, передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 75-85 процентов.

На Абшеронских пляжах ветер северо-западный.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В северных и западных районах ливни, грозы, град. Утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 14-18, днем - 22-27 градусов тепла, в горах - ночью 7-12, днем - 13-17 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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