В Баку не работают светофоры на 9 перекрестках

3 сентября 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проливным дождем появились проблемы в работе светофоров на ряде столичных перекрестков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В настоящее время не работают светофоры на девяти перекрестках улиц и проспектов: улица Г.Зардаби - улица А.Аббасова; проспект Азадлыг - улица Н.Гянджеви; улица 28 Мая - улица А.Пушкина; улица А.Пушкина – улица Хагани; проспект Азадлыг - улица Ю.Чеменземинли; проспект Азадлыг - улица М.Араза; проспект Ататюрка – улица М.Араза; проспект Азадлыг – улица М.Миргасымова; проспект Хатаи – улица Н.Гулиева.

Проводится работа по восстановлению работы светофоров, сообщили в БТА.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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