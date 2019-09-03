В некоторых бакинских поселках будет приостановлено газоснабжение

БАКУ /Trend/ - Сегодня на ряде территорий Баку будет приостановлено газоснабжение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

Так, в связи с ревизией метрологических показателей измерительных приборов с 11:00 до 12:00 будет ограничено газоснабжение в селе Бина, с 12:00 до 13:00 – на территории молоководческого совхоза в поселке Бина Хазарского района, с 14:00 до 16:00 – в поселке и селе Говсан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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