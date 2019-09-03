В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)

3 сентября 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление образования по г. Баку проводит собеседования в рамках приема на работу завучей и других сотрудников общеобразовательных школ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

Последний день собеседований – 6 сентября.

Всего на собеседования приглашены 488 человек, выбравшие соответствующие вакантные места. Из них 92 претендента на место завуча по учебно-воспитательной работе, 47 – по воспитательной работе, 21 – на место руководителя по допризывной подготовке, 32 – психолога, 46 - руководителя детского объединения, 219 – лаборанта, 31 – библиотекаря.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, будут назначены на соответствующие должности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)
  • В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)
  • В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)
  • В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)
  • В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)
  • В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)
  • В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)
  • В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)
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