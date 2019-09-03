В Азербайджане определены темы первых уроков в школах

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году первый урок в начальных классах Азербайджана будет посвящен теме здоровья и спорта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

В V-IX классах первый урок будет посвящен теме «Чтение - путь, ведущий к духовному богатству», в X-XI классах – теме «Азербайджан на пути развития».

Согласно соответствующему приказу министра образования Джейхуна Байрамова, местным органам управления образования и общеобразовательным учреждениям в непосредственном подчинении министерства поручено обеспечить участие в этих уроках представителей общественности, участников войны, ветеранов труда и бывших выпускников.

Напомним, что учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября и завершается 14 июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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