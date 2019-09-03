В Азербайджане определены темы первых уроков в школах

3 сентября 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году первый урок в начальных классах Азербайджана будет посвящен теме здоровья и спорта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

В V-IX классах первый урок будет посвящен теме «Чтение - путь, ведущий к духовному богатству», в X-XI классах – теме «Азербайджан на пути развития».

Согласно соответствующему приказу министра образования Джейхуна Байрамова, местным органам управления образования и общеобразовательным учреждениям в непосредственном подчинении министерства поручено обеспечить участие в этих уроках представителей общественности, участников войны, ветеранов труда и бывших выпускников.

Напомним, что учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября и завершается 14 июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане более 40 новых школ готовы принять учащихся
Общество 14:25
В Азербайджане учебники для 1 класса станут легче
Общество 13:01
Прием документов в профшколы Азербайджана продолжится до 5 сентября
Общество 11:51
В Общественный совет минобразования Азербайджана будут проведены выборы
Общество 2 сентября 15:15
В Азербайджане проходят собеседования в рамках трудоустройства школьных учителей
Общество 2 сентября 12:11
В Азербайджане пройдут очередные собеседования в рамках трудоустройства учителей
Общество 30 августа 14:14
Лента новостей
Электронные сигареты однозначно представляют серьезную опасность - минздрав
Общество 14:42
Индекс потребительских цен в Грузии вырос на 0,8%
Финансы 14:40
Saudi Aramco подтвердила уход аль-Фалеха с поста председателя совета директоров
Арабские страны 14:37
Иранский НПЗ "Звезда Персидского залива" планирует расширение стоимостью $1 млрд
Энергетика 14:32
Сумма сделок на туркменской товарной бирже превысила $32 млн
Бизнес 14:27
В Азербайджане более 40 новых школ готовы принять учащихся
Общество 14:25
Иранский НХЗ вскоре возобновит работу
Энергетика 14:19
Лига арабских государств проводит экстренное заседание для поддержки БАПОР
Арабские страны 14:18
Азербайджанские исполнители в Московской консерватории
Культура 14:17