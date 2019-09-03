Завтра утром на Абшеронском полуострове местами будет дождливо

3 сентября 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных частях полуострова возможен кратковременный дождь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Утром местами туман, восточный ветер временами в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью - 16-21, днем - 26-31, в горах ночью - 7-12, днем - 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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