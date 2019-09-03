В Азербайджане более 40 новых школ готовы принять учащихся

3 сентября 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К началу нового учебного года министерство образования Азербайджана предоставит учащимся 43 школьных здания, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Как говорится в сообщении, 20 из них новые школы, 8 – капитально отремонтированы, 15 – школы модульного типа.

В 2019 году по республике запланировано строительство 25 новых школ, капитальный ремонт девяти школ, текущий ремонт 253 школ, а в 24 районах страны будет сдано в эксплуатацию 50 школ модульного типа на 3520 учеников.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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