Движение автомобилей через подземный тоннель около Сабунчинской станции восстановлено (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В результате продолжительных осадков был затоплен тоннель, построенный на третьем пикете 13-го километра около Сабунчинской железнодорожной станции.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанский железные дороги" (АЖД), в ходе строительства подземного тоннеля установлен насос для откачки воды согласно годовой норме осадков на территории Сабнучинского района.

"Но из-за продолжения строительных работ и большого количества осадков, насос не справился с избыточным объемом воды. Не смотря на это, ЗАО приняло дополнительные меры для удаления воды из тоннеля: так, был установлен более мощный насос, в результате чего движение автомобилей было восстановлено", - сообщили в АЖД.

Отмечается, что строительство инфраструктуры еще не завершено и компания-подрядчик еще не сдала объект АЖД. Однако, учитывая просьбы местного населения, для устранения плотности потока автомобилей, а также своевременного движения достижения пункта назначения оперативных транспортных средств, движение на данном участке было восстановлено.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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