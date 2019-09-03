Первый учебный день в Азербайджане придется на 16 сентября

БАКУ /Trend/ - Первый учебный день 2019-2020 учебного года придется на 16 сентября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

В министерстве сообщили, что поскольку День знаний – 15 сентября пришелся на воскресенье, то первым днем учебного года будет 16 сентября, и уроки в средних школах страны начнутся в этот день.

Отметим, что обычно учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября и завершается 14 июня.

Ожидается, что в 2019-2020 учебном году в первые классы общеобразовательных школ пойдут 164234 детей – 77542 девочек и 86692 мальчиков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Семдова. Редактор: Хазар Ахундов)

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