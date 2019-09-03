Начинается снос 130-летнего здания в центре Баку (Эксклюзив)

3 сентября 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ведутся подготовительные работы для сноса находящегося в аварийном состоянии трехэтажного здания по адресу улица Мирзаги Алиева 150, Ясамальский район Баку.

Об этом сообщил во вторник Trend руководитель пресс-службы исполнительной власти (ИВ) Баку Исрафил Керимов.

По словам руководителя пресс-службы, в настоящее время завершается переселение семей из трехэтажного дома.

"Здание построено в 1889 году, здесь проживало 43 семьи. В 1989 году Совет народных депутатов города Баку вынес решение о переселении жителей здания. В то время было переселено 23 семьи. В эти квартиры позднее заселились вынужденные переселенцы. Однако, сегодня они также переселены. В настоящий момент по данному адресу проживает четыре семьи, три из них - вынужденные переселенцы. В ближайшие дни эти семьи также будут переселены, и начнется демонтаж здания", - сказал Керимов.

Отметим, что в прошлом месяце с жителями подлежащего сносу здания встретился и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов. Он отметил, что переселение граждан не связано с государственными мероприятиями, а лишь с тем, что здание находится в аварийном состоянии и средства, выплачиваемые гражданам должны оцениваться не как компенсация, а как материальная помощь. Сумма, подлежащая выплате в связи с переселением жителей, определена в соответствии с законодательством.

Демонтаж осуществляется ИВ Ясамальского района.

(Автор: Самир Алиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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