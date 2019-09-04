Минздрав Азербайджана об актуальности вакцинации от менингита

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году одной из десяти угроз, которые могут серьезно повлиять на здоровье человека на глобальном уровне, является отказ от вакцинации, сообщает в среду Trend.

В связи с тем, что в последние годы инфекционными заболеваниями чаще всего болеют дети, в Европе серьезно взялись за вопрос вакцинации детей. В Италии, согласно вступившему 12 марта решению, прием детей, не прошедших вакцинацию, в школы и детсады запрещен.

В Азербайджане еще с советских времен одним из документов, требуемых для приема в первый класс общеобразовательных учреждений, является справка о здоровье (Форма 26/y), подтверждающая наличие прививок у ребенка.

В настоящее время в Азербайджане детям делают прививки против 11 основных инфекционных заболеваний. В соответствии с Национальным календарным планом вакцин, первоначальный курс прививок (вакцинация) и повторные курсы (ревакцинация) определяются по возрастным категориям. Первая прививка против гепатита B делается детям спустя 12 часов после рождения.

Согласно статистическим данным, в 2018 году 99 процентов детей до одного года прошли вакцинацию против гепатита B; 97,4 процента детей до одного года - против туберкулеза; 94,7 процента - против дифтерии, коклюша, тетануса, гемофильной инфекции; 96,3 процента - против полиомиелита; 96 процентов - против кори, краснухи, эпидемического паротита.

Главный педиатр министерства здравоохранения Азербайджана Насиб Гулиев сказал Trend, что прививка является самым действенным методом профилактики, применяемым в медицине. Дети, которые не прошли вакцинацию, могут заразиться опасной инфекцией.

Гулиев отметил, что охват вакцинации в Азербайджане находится на высоком уровне. При этом он добавил, что всегда есть риск того, что дети подвергнутся этим заболеваниям. "Согласно статистическим исследованиям ВОЗ, на один миллион вакцинаций может наблюдаться лишь один случай с тяжелыми последствиями", - сказал главный педиатр.

Главный педиатр обратился к тем, кто не привил вовремя своих детей, и порекомендовал не рисковать их здоровьем.

При этом главный педиатр не считает актуальным для Азербайджана вакцинацию детей против менингита, так как страна не является эндемичной по этому заболеванию.

Что касается качества вакцин, то заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева сказала Trend, что вакцины с 2014 года поставляются в Азербайджана по линии ЮНИСЕФ. Поступающие в страну вакцины отвечают стандартам безопасности и эффективности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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